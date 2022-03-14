بِالفيديو: بصمة قوية لـ “هني” في تأهّل الغرافة
ساهم اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان هني مساء الإثنين، بِقوّة في تأهّل فريقه الغرافة للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس أمير قطر.
ويُنظم اتحاد قطر لِكرة القدم ثلاث منافسات: البطولة والكأس وكأس الرابطة (أوريدو).
وفاز فريق الغرافة بِنتيجة ثقيلة (4-1) على نادي الوكرة، لِحساب نصف نهائي كأس أمير قطر.
وصنع متوسط الميدان الهجومي هني الهدفَين الثاني والرابع لِفريقه الغرافة، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 40 والـ 68.
هدف | #الغرافة يتقدم 2-1 على #الوكرة عن طريق شيخ دياباتي في الدقيقة 40 .. نصف نهائي بطولة #كأس_الأمير50 pic.twitter.com/TGDvOMLr4Y
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 14, 2022
هدف | #الغرافة يتقدم 4-1 على #الوكرة عن طريق همام الأمين في الدقيقة 68 .. نصف نهائي بطولة #كأس_الأمير50 pic.twitter.com/eMyDbzOg0Q
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 14, 2022
واستُبدل هني في الدقيقة الـ 78، بينما لعبه مواطنه وزميله المدافع الدولي مهدي تاهرت كامل أطوار هذه المباراة.
وفي الطرف المقابل، خاض الجزائريان الآخران المدافع بوعلام مصمودي والمهاجم محمد بن يطو، كامل أطوار مواجهة نادي الغرافة، بِزيّ فريقهما الوكرة.