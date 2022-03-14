بِالفيديو: بصمة قوية لـ “هني” في تأهّل الغرافة

ساهم اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان هني مساء الإثنين، بِقوّة في تأهّل فريقه الغرافة للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس أمير قطر.

ويُنظم اتحاد قطر لِكرة القدم ثلاث منافسات: البطولة والكأس وكأس الرابطة (أوريدو).

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة ثقيلة (4-1) على نادي الوكرة، لِحساب نصف نهائي كأس أمير قطر.

وصنع متوسط الميدان الهجومي هني الهدفَين الثاني والرابع لِفريقه الغرافة، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 40 والـ 68.

واستُبدل هني في الدقيقة الـ 78، بينما لعبه مواطنه وزميله المدافع الدولي مهدي تاهرت كامل أطوار هذه المباراة.

وفي الطرف المقابل، خاض الجزائريان الآخران المدافع بوعلام مصمودي والمهاجم محمد بن يطو، كامل أطوار مواجهة نادي الغرافة، بِزيّ فريقهما الوكرة.