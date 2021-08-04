بِالفيديو: بعد كثير من اللّهو.. “العبد الضّعيف” محرز يعود إلى ربّه

يظهر بِأن النجم الجزائري رياض محرز لم يغرق في وحل الدّنيا حتّى الأذنَين، ويعي جيّدا رسالة الآدميين في هذا الكون.

وخصّص رياض محرز جزءا من نشاطاته، لِمرافقة الدّاعية الإسلامي العالمي فاتح سفرجيك (بلده البوسنة والهرسك ويُقيم بِأمريكا)، الذي وهبه الله جلّ جلاله عذوبة ورقّة في تلاوة القرآن الكريم.

واستمتع محرز بِشيء من الخشوع، للمُقرئ فاتح سفرجيك، وهو يتلو على مسامعه سورة “الحشر”.

وكتب فاتح سفرجيك في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحيا الجزائر. كل شيء عن الطاقة الجيّدة والصّحبة الطيّبة. مُمتنّ لِكلّ مَن وضع اللهَ في حياتي”.

ويكون رياض محرز قد وجّه رسالة إلى مَن يهمّهم الأمر، فحواها أن قلبه ليس مُتعلّقا بـ “الجلد المنفوخ” والنّساء واللّهو وملذّات الدّنيا. بل يعرف جيّدا مِن أين أتى، ويشكر الله الذي منحه فضلا لا يخطر على بال، ونعما لا تُحصى.