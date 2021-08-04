بِالفيديو: بعد كثير من اللّهو.. “العبد الضّعيف” محرز يعود إلى ربّه
يظهر بِأن النجم الجزائري رياض محرز لم يغرق في وحل الدّنيا حتّى الأذنَين، ويعي جيّدا رسالة الآدميين في هذا الكون.
وخصّص رياض محرز جزءا من نشاطاته، لِمرافقة الدّاعية الإسلامي العالمي فاتح سفرجيك (بلده البوسنة والهرسك ويُقيم بِأمريكا)، الذي وهبه الله جلّ جلاله عذوبة ورقّة في تلاوة القرآن الكريم.
واستمتع محرز بِشيء من الخشوع، للمُقرئ فاتح سفرجيك، وهو يتلو على مسامعه سورة “الحشر”.
📹| رياض محرز يُنصت بخشوع الى تلاوة عطرة رفقة القارئ فاتح سفرجيك.🤲🏼🇩🇿 pic.twitter.com/FvlqxxR2CP
— Insider City (@InsiderCity_Ar) August 4, 2021
وكتب فاتح سفرجيك في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحيا الجزائر. كل شيء عن الطاقة الجيّدة والصّحبة الطيّبة. مُمتنّ لِكلّ مَن وضع اللهَ في حياتي”.
ويكون رياض محرز قد وجّه رسالة إلى مَن يهمّهم الأمر، فحواها أن قلبه ليس مُتعلّقا بـ “الجلد المنفوخ” والنّساء واللّهو وملذّات الدّنيا. بل يعرف جيّدا مِن أين أتى، ويشكر الله الذي منحه فضلا لا يخطر على بال، ونعما لا تُحصى.
Viva l’Algérie @Mahrez22 🇩🇿😅
All about good energy and good company 🙏🏻 Grateful for everything and everyone God has put in my life ❤️ pic.twitter.com/WwYkvCemiD
— Fatih Seferagic (@FatihSeferagic) August 3, 2021