بِالفيديو: بكرار يُهدر ركلة جزاء

أهدر اللاعب الجزائري منصف بكرار مساء الأحد، ركلة جزاء استفاد منها فريقه نيويورك سيتي الأمريكي.

ونفّذ المهاجم بكرار كرة ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31، لكن حارس فريق تورنتو الكندي لوكا غرافن تصدّى لها بِنجاح (الفيديو).

ولكن مع ذلك، فاز فريق نيويورك سيتي بِثلاثية نظيفة، في مباراة تندرج ضمن إطار منافسة البطولة الأمريكية. عِلما أن أندية البلد الجار كندا تُشارك في هذه المسابقة، بِتنسيق بين اتحادَي الكرة في البلدَين.

وبات فريق نيويورك سيتي يجمع 37 نقطة في المركز الـ 9، ويحوز نادي تورنتو 22 نقطة في الرّتبة الـ 15 والأخيرة، ضمن لائحة فوج الشرق.