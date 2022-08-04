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رياضة

بِالفيديو: بلايلي رفقة ميسي ومبابي في “جينيريك” البطولة الفرنسية

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلايلي رفقة ميسي ومبابي في “جينيريك” البطولة الفرنسية

يُحظى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بِمكانة مرموقة، لدى مسؤولي بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

وأدرجت رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، الخميس، بلايلي ضمن شارة بداية (جينيريك) بطولة القسم الأوّل للموسم الجديد. إلى جانب نجوم آخرين أبرزهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي (فريق باريس سان جيرمان).

ووصفت رابطة الكرة الفرنسية المحترفة البطولة التي تُشرف على تسييرها وتنظيمها، بـ “دوري المواهب”.

ويرتدي يوسف بلايلي (30 سنة) زيّ نادي براست الفرنسي، منذ جانفي الماضي وإلى غاية صيف 2023.

وتنطلق مساء هذا الجمعة بطولة فرنسا للقسم الأوّل، فيما يلعب متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي وفريقه براست الأحد المقبل، ضد المضيف نادي لونس.

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