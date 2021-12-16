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رياضة

بِالفيديو: بلايلي واللّقطة التي يعشقها الجمهور الجزائري

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلايلي واللّقطة التي يعشقها الجمهور الجزائري

تفنّن صانع ألعاب المنتخب الوطني المحلّي يوسف بلايلي في نسج اللّقطة الكروية، التي يعشقها الجمهور الجزائري حتى النخاع.

حدث ذلك في مواجهة قطر بِرسم نصف نهائي منافسة كأس العرب، والأمر يتعلّق بِالحركة الرياضية الفنية المُسمّاة بـ “الجسر الصغير petit pont”.

و”أهان” بلايلي – رياضيا – 4 لاعبين قطريين بِهذه الحركة الفنية، وهم: المهاجمان المعز علي وإسماعيل محمد، والمدافع همام محمد، ومتوسط الميدان بسام هشام. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

تاريخيا، اشتهر بِاللّجوء إلى هذه الحركة الفنية الأنيقة فوق المستطيل الأخضر عدّة لاعبين جزائريين، أبرزهم الأخضر بلومي وعلي بن الشيخ ورفيق صايفي. وعادة، يُحسن أداءها اللاعب الذي مارس كرة القدم زمن طفولته في الميادين الضيّقة، على غرار الشوارع والأزقة.

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