بِالفيديو: بلايلي وبوعالية يُهديان الفوز للترجي

بوعالية وبلايلي يحتفلان بِهدف للترجي في تاريخ سابق.

أهدى اللاعبان الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي وكسيلة بوعالية فريقهما الترجي التونسي عصر الأحد، فوزا ثمينا.

وتغلّب الترجي بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على النادي الصفاقسي، في مباراة لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة التونسية.

ووزّع المهاجم بوعالية تمريرة حاسمة لِزميله متوسط الميدان الهجومي بلايلي، وتكفّل الأخير بِهزّ شباك الصافقسي في الدقيقة الـ 45 (الفيديو).

وأمسى بلايلي يحوز رصيد هدفَين ومثلهما من التمريرات الحاسمة في البطولة التونسية، بينما افتتح بوعالية عدّاد التهديف، بعد أن كان يملك حصيلة هدفَين في نفس المسابقة.

وغاب المدافع محمد الأمين توغاي عن صفوف الترجي، بِداعي الإصابة.

وبعد هذا الانتصار، ارتفع رصيد الترجي إلى 27 نقطة في الصدارة، متقدّما بِفارق نقطة واحدة عن الوصيف النادي الإفريقي، ويحوز الصفاقسي 17 نقطة في الرتبة السابعة.