بِالفيديو: بلايلي وتوغاي يصنعان فوز الترجي

الشروق أونلاين
صنع اللاعبان الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي ومحمد الأمين توغاي، فوز فريقهم الترجي التونسي.

وتغلّب الترجي بِثُنائية نظيفة على الزائر المستقبل الرياضي لِبسليمان ، مساء الخميس. لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة التونسية.

وصنع متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدفَين، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 45+2 (الفيديو) والـ 89 (الفيديو). بينما سجّل المدافع توغاي الهدف الأخير.

وأصبح بلايلي يحوز رصيد 4 تمريرات حاسمة وهدف، فيما افتتح توغاي عدّاد التهديف.

وخاض الوافد الجديد والمهاجم السابق لِشبيبة القبائل كسيلة بوعالية، أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد الترجي التونسي، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 49، مرتديا القميص رقم “7”.

وبِالمقابل، ضمّت صفوف المستقبل الرياضي لِبسليمان المهاجم فارس بلايلي، الذي شارك أساسيا. وهو شقيق يوسف بلايلي.

ويملك الترجي 8 نقاط في المركز الثالث، متخلّفا بِنُقطتَين عن الرائد النادي الجرجيسي. ويحوز المستقبل الرياضي لِبسليمان نقطة واحدة فقط في الرتبة الـ 16 والأخيرة.

وسيعود يوسف بلايلي ومحمد الأمين توغاي الآن إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَي بوتسوانا وغينيا كوناكري، بِتاريخَي الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل. لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

