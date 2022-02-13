بِالفيديو: بلايلي يخرج تحت تصفيقات حارّة

غادر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي أرضية الميدان مساء الأحد، تحت تصفيقات حارّة لِأنصار فريقه براست الفرنسي.

وساهم متوسط الميدان الهجومي بلايلي بِقسط وافر، في فوز كبير لِفريقه براست على الضيف نادي تروا.

ورغم إجرائه مقابلتَين فقط، إلّا أن بلايلي تمكّن من كسب جمهور عريض، ينتمي إلى فريقه الجديد براست الفرنسي.

ويلعب يوسف بلايلي وفريقه براست المباراة المقبلة، أمام المضيف نادي رامس، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر منافسة “اللّيغ 1″، بعد ظهيرة الـ 20 من فيفري الحالي.