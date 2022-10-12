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رياضة

بِالفيديو: بلايلي يزور ملعب الفريق الذي يتفاوض معه

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلايلي يزور ملعب الفريق الذي يتفاوض معه

شدّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأربعاء، الرّحال جوّا نحو فرنسا. لِأمر له صلة بِمشواره الرياضي.

وسافر بلايلي إلى مقرّ نادي أجاكسيو، بعد أن استلم عرضا لِتمثيل ألوان هذا الفريق الفرنسي.

وما زالت المفاوضات جارية، فيما تُراقب إدارة نادي مونبلييه الأمور عن قرب، أملا في تعثّر الاتّصالات والاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، تقول تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه زيارة يوسف بلايلي إلى ملعب “فرانسوا كوتي” التابع لِنادي أجاكسيو، الذي يتموقع في المركز الـ 18 من أصل 20 فريقا مُتنافسا، بعد مرور 10 جولات من عمر بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

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