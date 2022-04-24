بِالفيديو: بلايلي يصنع فوز براست وأوكيجة يُطرد

صنع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد ظهيرة الأحد، فوز فريقه براست. فيما طُرد مواطنه وزميله ألكسندر أوكيجة حارس مرمى نادي ماتز.

وفاز فريق براست على المضيف نادي ماتز بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 34 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 27.

وافتتح بلايلي عدّاد التهديف مع فريقه الجديد براست، فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

وطرد الحكم حارس مرمى فريق ماتز ألكسندر أوكيجة في الدقيقة الـ 80، وأيضا زميله المدافع البرازيلي جيميرسون دقيقتَين من قبل.

وعرفت هذه المباراة أيضا مشاركة الدولي الجزائري ومتوسط ميدان فريق براست هاريس بلقبلة، انطلاقا من الدقيقة الـ 63. بينما تابع مواطنه وزميله صانع الألعاب فريد بولحية اللّقاء، من دكة بدلاء نادي ماتز.

وبات فريق براست بعد هذا الانتصار، يجمع 45 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي ماتز الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِرصيد 24 نقطة.

ووضع فريق ماتز قدما في القسم الثاني، حيث يبتعد عن صاحب المركز الـ 17 نادي كليرمون بِفارق 9 نقاط، قبل 4 جولات عن إسدال الستار. عِلما أن النزول يشمل فرق المراتب الثلاث الأخيرة.