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رياضة

بِالفيديو: بلايلي يُجري أوّل حصّة تدريبية

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلايلي يُجري أوّل حصّة تدريبية

أجرى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأربعاء، أوّل حصّة تدريبية ميدانية مع زملائه في الفريق الجديد براست الفرنسي.

وبدا صانع الألعاب بلايلي في المران، وكأنّه لاعب “قديم” في نادي براست، وأظهر جزءا من مواهبه في اللّعبة الأكثر شعبية في العالم، على غرار المراوغات.

ويستعدّ يوسف بلايلي وفريقه براست لِمواجهة المضيف نادي ران، مساء الأحد المقبل. ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

ويشغل نادي براست المركز الـ 13 بِرصيد 28 نقطة، ويتموقع نادي فريق ران في الرّتبة الـ 5 بِمجموع 34 نقطة.

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