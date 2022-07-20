بِالفيديو: بلايلي يُسجّل وبن طالب قائدا

سجّل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأربعاء، هدفا وساهم في فوز فريقه براست الفرنسي.

وانتصر فريق براست بِثنائية نظيفة، في مباراة تحضيرية على نادي أونجي الفرنسي.

وسجّل صانع الألعاب بلايلي هدفه في الدقيقة الـ 79، بعد أن دخل إلى أرضية الميدان بديلا عن انطلاق الشوط الثاني.

وشارك متوسط الميدان الجزائري هاريس بلقبلة، أيضا انطلاقا من الشوط الثاني في صفوف نادي براست.

وفي الطرف المقابل، دخل اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان نبيل بن طالب إلى أرضية الميدان أساسيا، وحمل شارة قائد فريق أونجي. بينما غاب مواطنه وزميله الجديد المدافع إلياس شتي، لِكونه حديث العهد بِالانضمام إلى النادي.

ولجأ مدربا فريقَي براست وأونجي إلى تجريب عدّة لاعبين، مُستغلّين الطّابع الودّي للمباراة.