بِالفيديو: بلايلي يُهدي الترجي الكأس التونسية الممتازة

أهدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه الترجي مساء الأحد، الكأس التونسية الممتازة.

وفاز فريق الترجي بِهدف لِصفر على نادي الملعب التونسي، في مباراة الكأس التونسية الممتازة. وحينها سجّل صانع الألعاب بلايلي الهدف الوحيد والثمين من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 38 (الفيديو).

وعلى غرار بلايلي، شارك مواطنه وزميله المدافع محمد الأمين توغاي أساسيا، بِزي نادي الترجي. وكلاهما خاضا كامل أطوار المباراة.

وبات بلايلي وتوغاي يحملان في رصيدَيهما 3 تتويجات للكأس التونسية الممتازة، بِألوان فريق الترجي. وذلك أعوام 2019 و2024 و2025 للأوّل، ونسخ 2021 و2024 و2025 للأخير.