بِالفيديو: بلايلي “يُهين” مدافع موناكو ويهزّ الشّباك

بلايلي يحتفل بِهدفه ضد موناكو (صورة نادي براست)

واصل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي سهرة السبت، تقديم العروض الإيجابية مع فريقه براست الفرنسي.

وخسر فريق براست بِنتيجة (2-4) أمام نادي موناكو، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الأخير لِفريقه براست، في الدقيقة الـ 23. وهو ثاني توقيع للدولي الجزائري في منافسة “الليغ 1″، فضلا عن حيازته الرّصيد ذاته من التمريرات الحاسمة.

وقام بلايلي بِحركة فنية “أهان” بها مدافع نادي موناكو أكسال ديزازي، قبل أن يهزّ الشّباك. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ودخل متوسط الميدان هاريس بلقبلة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه براست متخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

وانهزم فريق نيس بِمعقله (1-3) أمام نادي ليل، وكان متوسط الميدان بوداوي وراء الهدف الوحيد لِفريقه بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 31.

ورفع بوداوي غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين بِزيّ فريق نيس، فضلا عن حيازته رصيد 3 أهداف في بطولة فرنسا.

وفي لقاء آخر، فاز فريق ماتز بِهدف لِصفر على الزائر نادي أونجي.

وشارك متوسط الميدان الهجومي الجزائري فريد بولحية أساسيا مع فريقه ماتز، بينما تابع الحارس ألكسندر أوكيجة المباراة من دكة البدلاء. وفي الطرف المقابل، خاض متوسط الميدان نبيل بن طالب كامل أطوار هذه المواجهة، بِزيّ نادي أونجي.

وخسر فريق سانت إيتيان بِميدانه (1-2) أمام نادي رامس، وشارك صانع الألعاب بودبوز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 65، تاركا فريقه متخلّفا بِالنتيجة المُشار إليها.

ويتموقع فريق موناكو ثانيا بِرصيد 68 نقطة، ويشغل نادي نيس الرّتبة الـ 6 بِمجموع 63 نقطة، ويملك فريق ليل 54 نقطة في المركز الـ 10، بينما يحوز نادي براست 48 نقطة في الرّتبة الـ 11، ويتموقع فريق رامس في المركز الـ 12 بِرصيد 46 نقطة، ويملك نادي أونجي 38 نقطة في الرّتبة الـ 14، ويحوز فريق ماتز 31 نقطة في المركز الـ 18، في حين يتموقع نادي سانت إيتيان في الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِمجموع 31 نقطة أيضا.

وإذا كان فريق بوردو متذيّل لائحة الترتيب قد نزل إلى القسم الثاني، فإن مرافقه سيكون إمّا نادي سانت إيتيان أو ماتز.