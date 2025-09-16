-- -- -- / -- -- --
بِالفيديو: بلايلي يُوزّع وبوعالية يُسجّل

علي بهلولي
  • 356
  • 0
ساهم اللاعبان الجزائريان يوسف بلايلي وكسيلة بوعالية مساء الثلاثاء، في صنع فوز ثمين لِفريقهما الترجي التونسي.

وتغلّب الترجي بِثُنائية نظيفة على ضيفه نجم المتلوي، في مباراة لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة التونسية.

ووزّع صانع الألعاب بلايلي تمريرة حاسمة، حوّلها المهاجم بوعالية إلى هدف في الدقيقة الـ 21 (الفيديو).

وإذا كان بوعالية قد افتتح عدّاد التهديف، فإن بلايلي أضاف التمريرة الحاسمة الخامسة إلى رصيده، فضلا عن هدف وقّعه في تاريخ سابق.

وطرد الحكمُ مهاجمَ نجم المتلوي زياد بن سالم في الدقيقة الـ 36.

وأمسى الترجي يملك 11 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نجم المتلوي الرتبة الـ 6 بِرصيد 8 نقاط.

