بِالفيديو: بلطجة مخزنية لقجعية في أمّ الدّنيا

حاول مسؤولو ولاعبو نادي نهضة بركان المغربي الاعتداء على حكّام مباراة فريقهم والمُضيّف نادي الزمالك المصري.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة سهرة الأحد، لِحساب إيّاب نهائي كأس “الكاف”. وأدارها طاقم من السنيغال، يقوده حكم الساحة عيسى سي ومساعداه جبريل كامارا ونوها بانغورا.

وفي شريط فيديو متداول، حاول مسؤولون ولاعبون من فريق نهضة بركان المغربي الاعتداء على الحكّام السنيغاليين عند نهاية المباراة، ودخلوا في مشادّات مع المُنظّمين (الفيديو 1 + 2 المُدرجان أدناه).

وبعد قميص الخريطة الوهمية التي يهذي بها “المخزن” وهو يتقلّب فوق فراش المرض، انتقل فريق نهضة بركان إلى البلطجة، التي سبقهم إليها الصّعلوك فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المحلّي، وبيدق محمد السادس.

يبقى الآن التساؤل عن صمت المقابر التي تلازمه “الكاف” أمام هذه الحادثة؟ عِلما أن لقجع له سوابق ويملك سجلا أسودَ، حيث اعتدى على حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا (الصورتان المُدرجتان أدناه)، في إياب نهائي كأس “الكاف” عام 2019، بين نهضة بركان (كان يرأس النادي) والمُضيّف الزمالك المصري. وأفلت من العقوبة، بِسبب وقوع رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم أحمد أحمد رهينة لدى النظام المغربي.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).