بِالفيديو: بلعمري يذرف دموعًا بعد تعرّضه لِإصابة في عيد ميلاده

جمال بلعمري بعد تعرّضه لِإصابة في مباراة الخليج والاتفاق.

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الأحد إلى مغادرة أرضية الميدان، بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني. بِسبب تعرّضه لِإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق الخليج ومُضيّفه نادي الاتفاق، بِرسم الجولة العاشرة من البطولة السعودية.

وشارك المدافع بلعمري أساسيا في صفوف فريق الخليج، قبل أن يترك مكانه لِزميله لاعب الخطّ الخلفي محمد الخبراني في الدقيقة الـ 55، وذلك بِداعي الإصابة.

وأظهرت صور التلفزيون جمال بلعمري يذرف دموعا، بعد خروجه من أرضية الميدان وجلوسه احتياطيا. كما تُبرزه صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي الخليج السعودي أيّ بيان بِشأن إصابة لاعبها الجزائري، ونوعيتها، ومدى خطورتها من عدمها.

وتزامنت الإصابة مع عيد ميلاد جمال بلعمري، حيث بلغ من العمر 33 سنة، الأحد.

وانتهت المباراة المُشار إليها أعلاه بِخسارة فريق الخليج بِهدف لِصفر.

ويجمع نادي الخليج 4 نقاط في المركز الـ 14، ويشغل نادي الاتفاق الرّتبة الـ 9 بِرصيد 13 نقطة.