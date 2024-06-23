بِالفيديو: بلعيد يُودّع اتحاد العاصمة و”المسامعية”

نشرت إدارة نادي اتحاد العاصمة مساء الأحد، شريط فيديو توديعي للاعبها الدولي زين الدين بلعيد.

جاء ذلك على إثر انتقال ابن بلدية الثنية (ولاية بومرداس) البالغ من العمر 25 سنة، إلى نادي سان ترون البلجيكي. بعد أن التحق بِفريق “سوسطارة” في أكتوبر 2020، قادما من نصر حسين داي.

وكان المدافع بلعيد يرتبط مع نادي اللّونَين الأحمر والأسود بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وشارك المدافع بلعيد خلال الموسم المُنقضي في 32 مباراة بِزيّ نادي اتحاد العاصمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. وسجّل 5 أهداف.

وهكذا سيخوض بلعيد أوّل تجربة رياضية له خارج الوطن، بعد أن تقمّص ألوان ناديَي اتحاد العاصمة ونصر حسين داي.

وينشط فريق سان ترون في بطولة بلجيكا للقسم الأوّل، وكان في الموسم الماضي قد تموقع وسط جدول الترتيب.

وتبدأ بطولة بلجيكا للموسم المقبل في الـ 27 من جويلية القادم، حيث يُواجه زين الدين بلعيد وفريقه الجديد سان ترون المُضيّف نادي أندرلخت.

وأدلى زين الدين بلعيد بِتصريحات، ودّع من خلالها فريقه اتحاد العاصمة وأنصار النادي (المسامعية). كما تُبرزه صور شريط الفيديو (إضغط هنا).