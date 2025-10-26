بِالفيديو: بلغالي ممرّرا ويخرج مُصابا

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي عصر الأحد، لِإصابة في مباراة رسمية لِفريقه هيلاس فيرونا الإيطالي.

وبعد أن شارك أساسيا، اضطرّ المدافع بلغالي إلى الخروج من أرضية الميدان في الدقيقة الـ 70 بِسبب الإصابة. مثلما كان الشأن لِزميله في نفس الخط الإسباني أوناي نونيز في الدقيقة الـ 16، من عمر مواجهة الزائر نادي كالياري، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الإيطالية.

وترك بلغالي فريقه هيلاس فيرونا فائزا على منافسه كالياري بِثُنائية نظيفة، قبل أن تنتهي المباراة بِنتيجة التعادل (2-2).

وكان رفيق بلغالي قد ساهم في تسجيل فريقه هيلاس فيرونا للهدف الثاني في الدقيقة الـ 59، حيث مرّر الكرة لِزميله البرازيلي جيوفاني، الذي بِدوره قدّمها على طبق للمهاجم جيفت أوربان، ولم يتردّد اللاعب النيجيري في هزّ شباك كالياري (الفيديو).