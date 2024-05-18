بِالفيديو: بلغالي يعود بعد غياب دام 8 أشهر ويُسجّل هدفا

عاد اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد رفيق بلغالي مساء السبت من بعيد، وتألّق في صفوف فريقه ميخلن البلجيكي. بعد إصابة خطيرة أبعدته عن الميادين لِمُدّة 8 أشهر.

وكان المهاجم بلغالي (21 سنة) قد تعرّض لِإصابة على مستوى الرّكبة في منتصف سبتمبر الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، والرّكون بعدها إلى العلاج والرّاحة.

ودخل بلغالي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 86، من عمر مباراة فريقه ميخلن والمُضيّف نادي فيسترلو. لِيَتمكن بعد أربع دقائق فقط من هزّ الشّباك، وتسجيل الهدف الثاني والفوز (2-0) لِفريقه، بعد تسديدة قوية من مواطنه وزميله المهاجم إسلام سليماني (الفيديو).

ويرتبط رفيق بلغالي مع نادي ميخلن البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وشارك رفيق بلغالي مع المنتخب الأولمبي الجزائري في مقابلات دولية، انطلاقا من عام 2022.

ويُشبه رفيق بلغالي إلى حدّ كبير مهاجم المنتخب الوطني أواسط ورديف نادي مولودية الجزائر مسلم أناتوف. كما يُذكّر كلاهما بِنَجم الخطّ الأمامي لِفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا دوايت يورك (زمن ديفيد بيكهام وروي كين وأندي كول وريان غيغز وبيتر شمايكل…).

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان أيضا بديلا في الدقيقة الـ 86، بِألوان فريق ميخلن.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، من عمر بطولة بلجيكية مُصغّرة، ينال بعدها رائد الترتيب بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2024-2025.

وبات فرق ميخلن يجمع 36 نقطة في المركز الـ 2، ويشغل نادي فستيرلو الرّتبة الـ 6 والأخيرة بِرصيد 22 نقطة.