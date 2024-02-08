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رياضة

بِالفيديو: بلفضيل يعود إلى هواية التسجيل بعد “صيام” دام 10 أشهر

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلفضيل يعود إلى هواية التسجيل بعد “صيام” دام 10 أشهر
ح.م
إسحاق بلفضيل مُرتديا قميص نادي صباح الأذري.

عاد اللاعب الدولي الجزائري السّابق إسحاق بلفضيل مساء الخميس إلى هواية التسجيل، بعد “صيام” دام قرابة عشرة أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 14 من أفريل 2023، إلى موعد آخر هدف أمضاه المهاجم بلفضيل، وكان ذلك لِمصلحة فريقه الغرافة في مرمى نادي الدحيل، ضمن إطار منافسة بطولة قطر للموسم الماضي.

وسجّل المهاجم بلفضيل مساء الخميس هدفَين في الدقيقتَين الـ 58 والـ 69 (من ركلة جزاء)، لِمصلحة فريقه صباح وفي مرمى المُضيّف نادي قرّه باغ (الفيديو/ الزيّ الأبيض/ الهدفان الثالث والرابع).

ولُعبت هذه المباراة بِرسم إياب ربع نهائي كأس أذربيجان، وانتهت بِفوز فريق صباح بِنتيجة (3-4). لكنّه أُقصي بعد انهزامه بِميدانه ذهابا (1-7).

واستُبدل بلفضيل في الدقيقة الـ 82، عِلما أن هذا اللاعب – البالغ من العمر 32 سنة – انضمّ إلى نادي صباح الأذري في سبتمبر الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي قرّه باغ، شارك اللاعب الدولي الجزائري السّابق والآخر، متوسّط الميدان الهجومي ياسين بن زية بِدوره أساسيا، واستُبدل كذلك في الدقيقة الـ 82.

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