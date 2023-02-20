بِالفيديو: بلفضيل يُبدع تسجيلا وتمريرا

برز اللاعب الدولي الجزائري إسحاق بلفضيل بِقوّة مساء الإثنين، تسجيلا وتمريرا مع فريقه الغرافة القطري.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (3-2) على الزّائر نادي شمال، في إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بلفضيل الهدف الثاني لِفريقه الغرافة في الدقيقة الـ 49، لِيرفع غلّته إلى 5 توقيعات. كما صنع الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 39.

وكان بلفضيل قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 38.

وعلى العكس من ذلك، شارك مواطناه وزميلاه المدافع مهدي تاهرت وصانع الألعاب فريد بولحية أساسيَين في صفوف نادي الغرافة.

وفي الطرف المقابل، تابع المهاجم محمد رفيق عمر اللّقاء من دكّة بدلاء فريقه الشمال، عِلما أن هذا اللاعب انتقل مُؤخّرا من نادي البارادو إلى قطر.

وبعد هذا الانتصار، بات فريق الغرافة يجمع 22 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي الشمال الرّتبة الـ 10 بِرصيد 10 نقاط.