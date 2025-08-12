بِالفيديو: بلماضي وبولبينة يتألّقان ويتأهّلان في أوّل مباراة

خاض الناخب الوطني السابق جمال بلماضي ولاعبه الجزائري عادل بولبينة مساء الثلاثاء، أوّل مباراة رسمية بِزي ناديهما الجديد الدحيل القطري.

وإذا كان المهاجم بولبينة قد ترك مؤخّرا نادي البارادو، فإن المدرب بلماضي لم يُشرف على أي مباراة رسمية منذ الـ 23 من جانفي 2024، موعد مواجهة المنتخب الوطني لِمنافسه الموريتاني، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وفاز فريق الدحيل القطري بِنتيجة (3-2) على نادي سباهان الإيراني، في مباراة لِحساب الدور التمهيدي لِمنافسة دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2025-2026.

وافتكّ مُمثّل الكرة القطرية بطاقة لتأهّل لِدور المجموعات، عِلما أن المواجهة لُعبت بِهذا البلد العربي.

وسجّل المهاجم بولبينة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24 (الفيديو)، مفتتحا العدّاد بِصفة رسمية وبِاسم نادي الدحيل.

واستبدل المدرب بلماضي لاعبه بولبينة في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقهما الدحيل متقدّما في النتيجة بـ (3-1).

وسيلعب فريق الدحيل رفقة 11 ناديا من منطقة غرب آسيا، دور المجموعات لِمنافسة دوري أبطال آسيا للنخبة. حيث يخوض كل فريق 8 مقابلات ما بين منتصف سبتمبر المقبل ومطلع فيفري 2026. وبعدها، تتأهّل الأندية الثمانية الأولى للدور ثمن النهائي.

وتوجد ضمن القائمة فرق الأهلي والاتحاد السعوديَين والسد رفقة الغرافة القطريَين، التي تضم في صفوفها اللاعبين الدوليين الجزائريين: رياض محرز وحسام عوار ويوسف عطال وياسين براهيمي.

وكان الجناح محرز قد ساهم بِقوّة في إحراز فريقه الأهلي السعودي، لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في طبعته المستحدثة والأولى 2024-2025. بعد أن خاض كل اللقاءات وعددها 13 مباراة، وسجّل 9 أهداف، كما وزّع 8 تمريرات حاسمة.