بِالفيديو: بلماضي ولاعبوه يتعاطفون مع الأطفال اليتامى

زار الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبوه، الخميس، مقرّ إحدى الجمعيات الاجتماعية التي تنشط بِالعاصمة.

ويتعلّق الأمر هنا بِجمعية كافل اليتيم، التي يقع مقرّها بِبلدية بابا حسن.

وكان رفقة بلماضي لاعبون مثل عيسى ماندي ونبيل بن طالب وحسام عوّار وإسلام سليماني ورامي بن سبعيني وبغداد بونجاح وأحمد توبة.

وقدّم بلماضي ولاعبوه هدايا رمزية لِأطفال هذه الجمعية، والتقطوا معهم صورا للذكرى.

ودأب بلماضي على تخصيص جزء من وقته للنشاط الاجتماعي، عشية كل موعد للمنتخب الوطني الجزائري.