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رياضة

بِالفيديو: بلماضي يُكافئ كاميرونيا يُؤمن بِالله لا بِالشعوذة

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلماضي يُكافئ كاميرونيا يُؤمن بِالله لا بِالشعوذة

قام الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِلفتة طيّبة، تجاه مناصر كاميروني بِمدينة دوالا سهرة الجمعة.

وحضر مناصر كاميروني بِقرب حافلة “محاربي الصّحراء”، وهم يُغادرون ملعب “جابوما” بعد نهاية مواجهتهم لـ “الأسود الجموحة”. وطلب من بلماضي أن يمنحه قميص المنتخب الوطني الجزائري.

وردّ بلماضي وهو يُمازح المناصر الكاميروني: “هل تُؤمن بِالله أم شيء آخر”. فقال له: “نعم.. أُؤمن بِالله وليس الشعوذة”. ثم ضحك الناخب الوطني وسلّمه قميصه. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

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