بِالفيديو: بلومي يتغلّب على قيطان

يستمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي في تقديم أفضل العروض الفنية، بِزيّ نادي فارينسي البرتغالي.

وتغلّب فريق فارينسي بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي إستوريل مساء الأحد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة البرتغالية.

وصنع المهاجم بلومي الهدف الأخير لِفريقه فارينسي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 65. رافعا غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة (الفيديو).

ويتحوّل الرّقم إلى 5 تمريرات حاسمة و7 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، دخل اللاعب الدولي الجزائري الآخر وصانع الألعاب رفيق قيطان إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 71، وحينها كان فريقه إستوريل متخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

وبات فريق فارينسي يجمع 37 نقطة في المركز الـ 8، ويتموقع نادي إستوريل في الرّتبة الـ 13 بِرصيد 33 نقطة.

وقبل جولتَين عن إسدال الستار، ضمن فريق فارينسي البقاء في القسم الأوّل البرتغالي، بينما يُصارع نادي إستوريل لِتحقيق الغرض ذاته. عِلما أن النزول إلى الدرجة الثانية يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة، وهنا يتقدّم إستوريل بِفارق 5 نقاط عن صاحب الرتبة الـ 16 نادي بورتيمونينسي.