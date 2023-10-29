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رياضة

بِالفيديو: بلومي يزور الشّباك لِثالث مرّة

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلومي يزور الشّباك لِثالث مرّة
الأرشيف

ترك اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي مساء الأحد، بصمة قوية على فوز لِفريقه فارينسي البرتغالي.

وسجّل المهاجم بلومي أوّل هدف لِفريقه فارينسي، الفائز بِنتيجة (3-4) على المُضيّف نادي ريو أفي، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة البرتغالية.

وأمضى بلومي هدفه في الدقيقة الـ 4 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في البطولة البرتغالية، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

وبات نادي فارينسي يجمع 12 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي ريو أفي الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 5 نقاط.

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