بِالفيديو: بن الشيخ أوّل وآخر لاعب جزائري هزّ شباك سويسرا

سبق للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أن تقابل مع منافسه السويسري مرّتَين، وبِصفة ودّية.

وتُجرى المباراة الثالثة بِكندا فجر الثالث من جويلية المقبل، لِحساب الدور الـ 16 لِمنافسة كأس العالم 2026.

في المناسبة الأولى، احتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار المباراة، وذلك في الـ 30 من نوفمبر 1983. وحينها كان رجال المدرب الوطني عبد الحميد زوبا (رحمه الله) يستعدّون لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت بِكوت ديفوار بعد أكثر بِقليل من 3 أشهر. بينما كان السويسريون قد أنهوا حينها تصفيات بطولة أمم أوروبا طبعة فرنسا صيف 1984، بِالإقصاء وعدم بلوغ المحطة الختامية.

وخسر المنتخب الوطني بِنتيجة (1-2)، وسجّل له الهدف الوحيد متوسط الميدان علي بن الشيخ في الدقيقة الـ 32. بينما وقّعت سويسرا هدفَيها في الدقيقتَين الـ 35 والـ 89. في مباراة أدارها حكم الساحة الجزائري بلعيد لكارن (رحمه الله).

ولعب الجزائريون بِالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد آيت موهوب.

خطّ الدفاع: شعبان مرزقان – مصطفى كويسي – محمود قندوز – نور الدين قريشي.

خطّ الوسط: علي بن الشيخ (عوّضه الأخضر بلومي) – علي فرقاني (القائد) – مصطفى دحلب (عوّضه جمال تلمساني).

خطّ الهجوم: صالح عصاد – جمال زيدان (عوّضه حسين ياحي) – رابح ماجر.

وفي المناسبة الثانية والأخيرة، خسر المنتخب الوطني مجدّدا، لكن بِثنائية نظيفة، سُجّل هدفاها في الدقيقتَين الـ 8 والـ 14.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِملعب “استاد دي شارني” بِمدينة جنيف السويسرية، في السادس من ماي 1986. تحت إدارة حكم الساحة البلجيكي روجر شخوترز. وحينها كان رجال المدرب الوطني رابح سعدان يستعدّون لِمونديال المكسيك، الذي انطلق في الـ 31 من نفس الشهر.

ووظّف سعدان التشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: نصر الدين دريد.

خطّ الدّفاع: عبد الله مجادي (رحمه الله/ عوّضه محمد شعيب) – فوزي منصوري (رحمه الله) – محمود قندوز (القائد)- نور الدين قريشي.

خطّ الوسط: محمد قاسي سعيد – حليم بن مبروك – الأخضر بلومي (عوّضه رشيد حركوك).

خطّ الهجوم: تاج بن صاولة – جمال مناد (رحمه الله/ عوّضه فوزي بن خاليدي) – رابح ماجر (عوّضه كريم ماروك).