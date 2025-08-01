بِالفيديو: بن بوعلي يُهدي التأهّل الأوروبي لِفريقه المجري

أبدع اللاعب الدولي الجزائري أحمد النذير بن بوعلي، وأهدى فريقه غيور المجري بطاقة التأهل للدور الثالث في عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق غيور بنتيجة (3-1) على ضيفه نادي بيونيك من أرمينيا، لِحساب إياب الدور الثاني مساء الخميس.

وكان ممثّل الكرة المجرية قد انهزم بِنتيجة (1-2) في لقاء الذهاب خارج القواعد، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلته.

وفي مواجهة العودة، سجل المهاجم بن بوعلي لِفريقه غيور هدفَين في الدقيقتَين الـ 16 (الفيديو) والـ 69 (الفيديو).

وأصبح اللاعب الدولي السابق (المنتخب المحلي) وقد بصم على أول أهدافه في المنافسات الأوروبية، ومشواره الرياضي الاحترافي.

وبِالمقابل، أُقصي متوسط الميدان ياسين تيتراوي وفريقه شارلوروا البلجيكي، مثلما هو الشأن للمهاجم العربي هلال سوداني وناديه ماريبور السلوفيني.

وخسر فريق شارلوروا بِنتيجة (1-2) بعد الوقت الإضافي أمام الضيف نادي هاماربي السويدي، بعد أن تعادل الطرفان سلبا في لقاء الذهاب.

وخاض تيتراوي كامل أطوار مواجهة العودة بِزي نادي شارلوروا البلجيكي.

وتعادل فريق ماريبور بِهدف لِمثله مع الزائر نادي باكس المجري، بعد خسارة ممثل الكرة السلوفينية بِنتيجة (0-1) في لقاء الذهاب.

ولعب المهاجم سوداني كامل أطوار مواجهة العودة بِألوان فريق ماريبور السلوفيني.