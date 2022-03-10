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رياضة

بِالفيديو: بن دبكة في أزهى أيّامه

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن دبكة في أزهى أيّامه

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة مساء الخميس، في نسج إبداعاته الكروية مع فريق الفتح السعودي.

وفاز نادي الفتح بِثلاثية نظيفة على الزائر فريق أبها، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل سفيان بن دبكة أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 67.

ورفع سفيان بن دبكة غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ فريق الفتح، في البطولة السعودية للموسم الحالي. يوجد بينها 3 أهداف (الأخيرة) أمضاها في ظرف لا يتعدّى 16 يوما.

وطرد الحكم اللاعب الدولي التونسي بلال العيفة مدافع فريق أبها، في الدقيقة الـ 63.

ويتموقع فريق الفتح بعد هذا الانتصار العريض، في المركز الـ 6 بِمجموع 31 نقطة. ويشغل نادي أبها الرّتبة الـ 7 بِالرّصيد ذاته. وهنا يتفوّق فريق بن دبكة استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+7/-13).

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