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رياضة
ليلة الجزائريين وحركة "الجسر الصغير"

بِالفيديو: بن دبكة يُلحق بِمحرز أوّل خسارة

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن دبكة يُلحق بِمحرز أوّل خسارة
الأرشيف
سفيان بن دبكة يوقف انتصارات رياض محرز.

واصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز تألّقه سهرة السبت، رغم أن فريقه الأهلي السعودي مُني بِأوّل خسارة.

وانهزم فريق الأهلي بِنتيجة (1-5) أمام المُضيّف نادي الفتح، لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة السعودية.

وقدّم الجناح محرز كرة على طبق، جاء على إثرها الهدف الأوّل والوحيد لِفريقه الأهلي في الدقيقة السادسة (الفيديو).

وبات محرز يملك ثلاث تمريرات حاسمة، فضلا عن تسجيله هدفَين.

وصنع محرز لوحات فنية جميلة، على غرار الحركة الفنّية “الجسر الصغير” ضد البرازيلي بيتروس متوسّط ميدان نادي الفتح (الفيديو).

وفي الطرف المُقابل، دخل مُواطنه متوسّط الميدان سفيان بن دبكة في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه الفتح مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وسجّل بن دبكة الهدف الخامس لِفريقه الفتح، من ركلة جزاء ضد حارس المرمى الدولي السنيغالي إيدوارد ميندي، في الوقت بدل الضّائع (90+14)، مُفتتحا عدّاد التهديف (الفيديو).

وعلى غرار محرز، لجأ بن دبكة إلى حركة “الجسر الصغير” ضدّ التركي ميريح ديميريل مدافع الأهلي، في جلب ركلة الجزاء (الفيديو).

وبات فريق الأهلي يجمع 12 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي الفتح الرّتبة الـ 7 بِرصيد 8 نقاط.

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