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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة.. جزّار يبيع اللّحم الحلال!

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة.. جزّار يبيع اللّحم الحلال!
الأرشيف

ظهر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في شريط فيديو مُتداول، وهو يبيع اللّحم الحلال.

حدث ذلك بِمنطقة فينسبيري بارك شمال العاصمة البريطانية لندن، وخلال شهر رضمان الفضيل الحالي.

وينشط المهاجم سعيد بن رحمة في فريق وست هام الإنجليزي، الذي يقع مقرّه بِالعاصمة لندن.

وبدا وأن بن رحمة ارتاد محلا تجاريا جزائريا بِالمهجر، كما تدلّ عليه ملامح ولباس مَن كانوا معه، سواء الجزّارين أو الزّبائن، بل وحتى الأباريق النّحاسية التي وُضعت فوق الرّفوف.

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