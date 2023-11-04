بِالفيديو: بن رحمة غاضب من زميله أنطونيو

أثار لاعب جمايكي غضب زميله الجزائري سعيد بن رحمة، في مباراة لِفريقهما وست هام الإنجليزي لُعبت مساء السبت.

وخسر فريق وست هام بِنتيجة (2-3) أمام المُضيّف نادي برينتفورد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الإنجليزية.

ومرّر مهاجم فريق “المطارق” جارود بوين كرة على طبق، فسارع زميله مايكل أنطونيو إلى استغلالها وهزّ الشباك التي بدت شاغرة، لكنّه أهدر فرصة من ذهب، في وقت كان بِإمكانه ترك بن رحمة يتكفّل بِالمهمّة.

وفي شريط فيديو مُتداوَل أظهرت الصّور غضب بن رحمة (رقم “22”) من المهاجم أنطونيو، لِتسرّعه غير المُجدي. عِلما أن اللّقطة حدثت والشوط الأوّل يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان فريقهما وست هام خلال هذا التوقيت مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2)، الأمر المُرادف لـ “قتل” المواجهة بِهدف ثالث يُحبط معنويات لاعبي الفريق المحلّي برينتفورد (الفيديو).

وما زال المهاجم سعيد بن رحمة لم يُسجّل أيّ هدف على مستوى الأندية هذا الموسم، رغم مُشاركته في 14 مباراة لها صلة بـ “البريمرليغ” وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي، يوجد بينها 8 مقابلات خاضها أساسيا. لكنّه بِالمقابل، يملك رصيد تمريرتَين حاسمتَين.