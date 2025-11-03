بِالفيديو: بن رحمة مُنافسا لِرونالدو على هذه الجائزة

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، على جائزة أجمل هدف في الجولة السابعة من عمر البطولة السعودية.

وأمضى المهاجم بن رحمة هدفا استعراضيا لِمصلحة فريقه نيوم، في مواجهة المضيّف نادي الخلود.

ويوجد في القائمة أيضا مهاجمان من البرتغال، وهما: كريستيانو رونالدو، بِهدف أمضاه لِمصلحة فريقه النصر ضد الزائر نادي الفيحاء. وفابيو مارتينز، بِهدف وقّعه لِمصلحة نادي الحزم في مرمى المضيّف فريق الاتفاق، علما أن التمريرة الحاسمة حملت بصمة صانع الألعاب الجزائري أمير سعود (الفيديو).

ولم تكشف رابطة الكرة السعودية المحترفة عن تاريخ الإعلان عن اسم الفائز بِالجائزة.