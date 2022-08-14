بِالفيديو: بن رحمة.. هدف مُلغى وتسديدة في العارضة

قدّم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، عروضا فنية راقية في صفوف فريق وست هام الإنجليزي.

وخسر فريق وست هام بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي نوتنغهام فورست، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بن رحمة هدفا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو (فار) ورفضه بِداعي التسلّل. كما نفّذ الدولي الجزائري مخالفة بِطريقة أنيقة، غير أن كرته ارتطمت بِالعارضة وأبت أن تهزّ شباك حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست (صور شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وأظهر بن رحمة مستوى فنيا عاليا، وكان أفضل لاعبي فريق “المطارق” فوق المستطيل الأخضر.

وقال التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام بعد نهاية المباراة للصحافيين: “بن رحمة كان جيّدا في مباراة اليوم. كان ينقصه فقط التسجيل”.

وعن هدف بن رحمة الذي ألغاه الحكم، قال التقني الأسكتلندي إن اللقطة مثيرة للجدل، وأضاف أنه يترك الحكم أمام “محكمة” الضّمير.

وشهدت المباراة أيضا إهدار مدافع فريق وست هام ديكلان رايس، ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65. وحينها كان النادي المحلّي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات فريق وست بعد خسارتَين، يتموقع في الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، بِلا رصيد من النقاط. ويشغل نادي نوتنغهام فورست المركز الـ 10 بِمجموع 3 نقاط.