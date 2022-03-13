بِالفيديو: بن رحمة يستعيد شريط “الأيّام الخوالي”

بن رحمة يحتفل مع زملائه من فريق وست هام بِهدف مُسجّل ضد نادي أستون فيلا

أبدع اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، في مباراة فريقه وست هام والضيف نادي أستون فيلا.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة (2-1)، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإنجليزية.

وصنع المهاجم بن رحمة هدفَي فريقه وست هام، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 70 والـ 82.

ورفع سعيد بن رحمة غلّته إلى 6 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق “المطارق”، في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2021-2022. فضلا عن حيازته رصيد 8 أهداف في البطولة الإنجليزية والدوري الأوروبي.

وتألّق بن رحكمة في هذه المباراة، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

واستعاد بن رحمة مقعده الأساسي في فريق وست هام الذي واجه نادي أستون فيلا، بعد أربع مقابلات متتالية وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، استهلّها بِجلوسه احتياطيا.

كما تمكّن سعيد بن رحمة من ترك بصمة قوية سواء بِالتمرير أو التسجيل، بعد خوضه 7 لقاءات متتالية مع نادي “المطارق” بِعروض “باهتة”.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 48 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي أستون فيلا الرّتبة الـ 9 بِرصيد 39 نقطة. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة.