بِالفيديو: بن رحمة يصنع تأهّل وست هام

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام سهرة الأربعاء، لِثمن نهائي منافسة كأس الرّابطة الإنجليزية.

وفاز فريق وست هام بِهدف دون ردّ على نادي لينكلون سيتي، في مباراة لِحساب الدور الـ 16.

وشارك المهاجم بن رحمة أساسيا، غير أن الدولي الجزائري وزملاءه وجدوا صعوبات جمّة في تجاوز عقبة نادي لينكولن سيتي الذي ينتمي إلى الدرجة الثالثة، وتأهّلوا بِشقّ الأنفس. حيث سُجّل هدف “الخلاص” في الدقيقة الـ 70.

وساهم بن رحمة في صناعة الهدف، بعد تنفيذه لِكرة ركنية، وهزّ زميله متوسّط الميدان التشيكي توماس سوتشيك شباك نادي لينكولن سيتي (الفيديو).

وفي مباراة أخرى، ودّع متوسّط الميدان مهدي ليريس وفريقه ستوك سيتي سباق كأس الرّابطة الإنجليزية، بعد الخسارة بِثنائية نظيفة أمام نادي بورنموث.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في هذه المباراة.