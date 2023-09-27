-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يصنع تأهّل وست هام

علي بهلولي
  • 1010
  • 0
بِالفيديو: بن رحمة يصنع تأهّل وست هام
الأرشيف

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام سهرة الأربعاء، لِثمن نهائي منافسة كأس الرّابطة الإنجليزية.

وفاز فريق وست هام بِهدف دون ردّ على نادي لينكلون سيتي، في مباراة لِحساب الدور الـ 16.

وشارك المهاجم بن رحمة أساسيا، غير أن الدولي الجزائري وزملاءه وجدوا صعوبات جمّة في تجاوز عقبة نادي لينكولن سيتي الذي ينتمي إلى الدرجة الثالثة، وتأهّلوا بِشقّ الأنفس. حيث سُجّل هدف “الخلاص” في الدقيقة الـ 70.

وساهم بن رحمة في صناعة الهدف، بعد تنفيذه لِكرة ركنية، وهزّ زميله متوسّط الميدان التشيكي توماس سوتشيك شباك نادي لينكولن سيتي (الفيديو).

وفي مباراة أخرى، ودّع متوسّط الميدان مهدي ليريس وفريقه ستوك سيتي سباق كأس الرّابطة الإنجليزية، بعد الخسارة بِثنائية نظيفة أمام نادي بورنموث.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في هذه المباراة.

مقالات ذات صلة
فريق آيت نوري يُقصى

فريق آيت نوري يُقصى

بلماضي يتفوق من جديد في معركة إقناع اللاعبين المغتربين

بلماضي يتفوق من جديد في معركة إقناع اللاعبين المغتربين

20 رياضيا جزائريا ضمنوا لحد الآن تأهلهم لموعد باريس

20 رياضيا جزائريا ضمنوا لحد الآن تأهلهم لموعد باريس

الحكم التونسي السابق هشام قيراط أمام القضاء الفرنسي

الحكم التونسي السابق هشام قيراط أمام القضاء الفرنسي

اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة كرة قدم

اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة كرة قدم

الانسحاب من تنظيم “الكان” يفضح المغرب ويحرج “الكاف”

الانسحاب من تنظيم “الكان” يفضح المغرب ويحرج “الكاف”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد