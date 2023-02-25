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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يصنع فوز “المطارق”

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة يصنع فوز “المطارق”
بن رحمة يحتفل مع زميله إينغس بِهدف مُسجّل ضد نوتنغهام فورست (صورة نادي وست هام).

لعب المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت دورا بارزا، في فوز ثقيل لِفريقه وست هام الإنجليزي.

وانتصر فريق وست هام بِرباعية نظيفة على الضّيف نادي نوتنغهام فورست، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وصنع بن رحمة الهدفَين الثاني والثالث لِفريقه “المطارق”، في الدقيقتَين الـ 73 والـ 78. رافعا غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة. فضلا عن حيازته رصيد 5 أهداف في منافسات رسمية متباينة للأندية.

وبات فريق وست هام بعد هذا الفوز الكبير، يجمع 23 نقطة في المركز الـ 16. ويشغل نادي نونتغهام فورست الرّتبة الـ 13 بِرصيد 25 نقطة.

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