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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يصنع هدفا ويبلغ نهائي كأس فرنسا

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة يصنع هدفا ويبلغ نهائي كأس فرنسا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الثلاثاء، في بلوغ فريقه ليون نهائي كأس فرنسا.

وتغلّب نادي ليون بِثُلاثية نظيفة على فريق فالونسيان من القسم الثاني، في مباراة لِحساب نصف نهائي الكأس الفرنسية.

ووزّع سعيد بن رحمة تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 57، أثمرت بِتسجيل فريقه ليون الهدف الثاني (الفيديو).

وافتتح صانع الألعاب الجزائري العدّاد، عِلما أنه التحق بِنادي ليون في فيفري الماضي.

وفضلا عن التمريرة، مارس بن رحمة شيئا من “التسلية”، كما تُظهره صور شريط الفيديو في مراوغته الاستعراضية للاعبَين من فيق فالونسيا (إضغط هنا).

وفي الطرف المُقابل، دخل متوسّط الميدان أيمن بوتوتاو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه فالونسيان مُتخلّفا في النّتيجة بِثُلاثية نظيفة. بينما تابع مواطنه وزميله في الفريق ياسين الهواري اللّقاء من دكّة البدلاء.

وسبق لِبوتوتاو (23 سنة) ارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري آمال، نظير فئة الأواسط لِزميله الهواري (21 سنة).

وتُجرى مباراة نصف النّهائي الأُخرى سهرة هذا الأربعاء، بين فريق ران (أمين غويري) ونادي باريس سان جيرمان.

ويخوض سعيد بن رحمة وفريقه ليون نهائي كأس فرنسا، في الـ 25 من ماي المقبل.

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