بِالفيديو: بن رحمة يصنع هدفَين وفريقه على بعد شعرة من الصعود

صنع اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الأربعاء هدفَين، وبات فريقه نيوم على بعد شعرة من القسم الأول السعودي.

وفاز فريق نيوم بِثنائية نظيفة على الزائر نادي البكيرية، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة السعودية للقسم الثاني.

ووزّع صانع الألعاب بن رحمة تمريرتَين حاسمتَين، أثمرتا بِهدفَي المقابلة، في الدقيقتَين الـ 55 والـ 90+6 (الفيديو).

ويجمع نادي نيوم 66 نقطة في الصدارة، ويشغل فريق البكيرية الرتبة السادسة بِرصيد 45 نقطة.

ويبتعد الرائد فريق نيوم بِفارق 13 نقطة عن صاحب الرتبة الثالثة نادي الحزم، قبل 5 جولات عن انتهاء بطولة القسم الثاني.

ويصعد رائد الترتيب والوصيف إلى القسم الأول السعودي، وتخوض فرق المراتب ما بين الثالثة والسادسة بطولة مصغّرة، لِنيل التأشيرة الثالثة والأخيرة.

وكانت إدارة نادي نيوم قد جلبت سعيد بن رحمة في الـ 31 من جانفي الماضي، معارا حتى الـ 30 من جوان المقبل. مع إدراج بند يقضي بِشراء العقد في الصيف القادم، إذا حقّق فريقها الصعود إلى القسم الأوّل السعودي. عِلما أن نادي ليون الفرنسي يملك العقد حتى صيف 2027.