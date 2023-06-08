بِالفيديو: بن رحمة يطلب من مدرّبه “العبوس” أن يرقص!

بدّد التتويجُ الأوروبيُّ الخلافاتَ الحادّة بين اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، والتقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق وست هام الإنجليزي.

وظلّ سوء التفاهم لصيقا بِعلاقة المهاجم بن رحمة ومدربه مويس، لِعدم ارتياح الدولي الجزائري من الخطط والخيارات التكتيكيَين للتقني الأسكتلندي، على غرار الاستبدال العشوائي له، وعدم تركه يُفجّر طاقاته ومواهبه.

ونشر بن رحمة شريط فيديو في أحدث ظهور له عبر منصّة “إنستغرام”، وهو يطلب من مدربه مويس الرّقص داخل غرفة حفظ الملابس، احتفالا بِإحراز كأس دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان المدرب مويس في تاريخ سابق قد وعد بن رحمة ولاعبي فريق “المطارق” بِالرّقص، في حال التتويج بِاللّقب القارّية.

وبدا المدرب مويس مُبتسما على غير العادة، ولبّى طلب لاعبه الجزائري، وسط قهقهات بن رحمة وزملائه في فريق وست هام. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (اضغط هنا).