بِالفيديو: بن رحمة يعثر على مفتاح التهديف بِطريقة استعراضية

عثر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الخميس، على مفتاح التهديف لِموسم 2025-2026.

وفاز فريق نيوم بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على نادي الخلود، في مباراة بِرسم الجولة السابعة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم بن رحمة هدفَين لِفريقه نيوم في الدقيقتَين الـ 8 (الفيديو) والـ 66. مُفتتحا العدّاد هذا الموسم. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84.

وأمضى بن رحمة هدفه الثاني والأخير بِطريقة استعراضية (الفيديو).

وقبل المواجهة المذكورة أعلاه، خاض سعيد بن رحمة 8 لقاءات، في البطولة السعودية وكأس هذا البلد والمنتخب الوطني، دون أن يتمكّن من هزّ الشّباك.

وبات فريق نيوم يجمع 13 نقطة في المركز السادس، ويحوز نادي الخلود 9 نقاط في الرتبة التاسعة.