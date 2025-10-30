-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يعثر على مفتاح التهديف بِطريقة استعراضية

علي بهلولي
  • 343
  • 0
بِالفيديو: بن رحمة يعثر على مفتاح التهديف بِطريقة استعراضية
ح.م

عثر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الخميس، على مفتاح التهديف لِموسم 2025-2026.

وفاز فريق نيوم بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على نادي الخلود، في مباراة بِرسم الجولة السابعة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم بن رحمة هدفَين لِفريقه نيوم في الدقيقتَين الـ 8 (الفيديو) والـ 66. مُفتتحا العدّاد هذا الموسم. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84.

وأمضى بن رحمة هدفه الثاني والأخير بِطريقة استعراضية (الفيديو).

وقبل المواجهة المذكورة أعلاه، خاض سعيد بن رحمة 8 لقاءات، في البطولة السعودية وكأس هذا البلد والمنتخب الوطني، دون أن يتمكّن من هزّ الشّباك.

وبات فريق نيوم يجمع 13 نقطة في المركز السادس، ويحوز نادي الخلود 9 نقاط في الرتبة التاسعة.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يُشرف على نهائي الكأس العسكرية

الرئيس تبون يُشرف على نهائي الكأس العسكرية

مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد الفوز في الشلف

مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد الفوز في الشلف

فارس شايبي أفضل صانع أهداف في الدوري الألماني

فارس شايبي أفضل صانع أهداف في الدوري الألماني

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

لجنة الانضباط تعاقب الحارس أسامة ملالة

لجنة الانضباط تعاقب الحارس أسامة ملالة

الاتحادية تفسخ عقد الناخب الوطني فاروق دهيلي بالتراضي

الاتحادية تفسخ عقد الناخب الوطني فاروق دهيلي بالتراضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد