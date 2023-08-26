بِالفيديو: بن رحمة يفتتح عدّاد التمريرات ويضع وست هام في الصّدارة

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، في صنع فوز عريض لِفريقه وست هام، وتصدّر لائحة ترتيب “البريمرليغ”.

وتغلّب نادي وست هام بِنتيجة (1-3) على المُضيّف فريق برايتون، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل المهاجم بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 39، وحينها كان فريقه وست هام مُتقدّما في النتيجة بـ (0-1).

ووزّع بن رحمة كرة حاسمة في الدقيقة الـ 58، أثمرت بِهدفٍ ثانٍ لِفريق “المطارق” (الفيديو).

وبات الدولي الجزائري وقد دشّن عدّاد التمريرات الحاسمة، في المقابلات الرسمية للأندية نسخة 2023-2024.

ويتصدّر فريق وست هام لائحة ترتيب البطولة الإنجليزية بِرصيد 7 نقاط، ويشغل نادي برايتون المركز الـ 4 بِمجموع 6 نقاط.

ويملك ناديا توتنهام وأرسنال أيضا 7 نقاط في الرّيادة، لكن فريق سعيد بن رحمة يتفوّق استنادا إلى مقياسَي فارق الأهداف وأحسن هجوم.