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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يُؤهّل وست هام بِهدف استعراضي

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة يُؤهّل وست هام بِهدف استعراضي
الأرشيف
بن رحمة يتألّق

أهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة السبت فريقه وست هام، إلى الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وفاز فريق وست هام بِهدف لِصفر على نادي برينتفورد، في إطار الدور الـ 32 لِمسابقة كأس إنجلترا.

ودخل المهاجم الجزائري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69.

وسجّل بن رحمة الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 79.

وهزّ سعيد بن رحمة شباك الحارس الألباني توماس ستراكوتشا حامي عرين فريق برينتفورد بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وارتأى بن رحمة عدم الاحتفال بِهدفه، لِأن المُنافس برينتفورد فريقه السابق.

وافتتح الدولي الجزائري عدّاد التهديف في مسابقة الكأس الإنجليزية، نسخة 2022-2023.

ويتحوّل الرّصيد إلى 6 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

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