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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يُبرّر عقمه التهديفي

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة يُبرّر عقمه التهديفي
بن رحمة
بن رحمة

برّر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بِطريقة ضمنية، عجزه عن التهديف خلال الموسم الجاري.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، انتظر بن رحمة حتى سهرة الجمعة الماضية، لِيتمكّن من هزّ الشّباك. وكان ذلك لِمصلحة فريقه ليون وضدّ المُضيّف نادي ماتز، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر منافسة البطولة الفرنسية.

وقال بن رحمة إنه يجد متعة في اللّعب عندما يشغل منصب متوسّط ميدان هجومي، أو مركز رقم “10” بِالمفهوم التقليدي للمناصب.

وفي أحدث شريط فيديو أعقب نهاية مباراة ماتز وليون، ظهر بن رحمة يُفسّر لِزميله متوسّط الميدان أوريل مانغالا، بِكونه لا يشغل منصب مهاجم، وإنّما يجد راحته في اللّعب خلف المهاجمين (الفيديو).

ومعلوم أن صاحب القميص رقم “10” ليس مُطالبا بِالتسجيل، بِقدر ما هو مُكلّف بِتغذية رأس الحربة أو المهاجمين بِالتمريرات الحاسمة.

ولا يقتصر العقم التهديفي على الأندية، ذلك أن سعيد بن رحمة شارك في 25 دولية مع المنتخب الوطني منذ 2015 (زمن كريستيان غوركوف)، واكتفى بِتسجيل هدف وحيد.

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