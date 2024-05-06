بِالفيديو: بن رحمة يُسجّل هدفا في مباراة “مجنونة”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الإثنين، في تسجيل فريق ليون الفرنسي فوز ثمين في مباراة “مجنونة”.

وتغلّب فريق ليون على مُضيّفه نادي ليل بِنتيجة (3-4)، في مباراة بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية.

وأمضى بن رحمة الهدف الأوّل لِفريقه ليون في الدقيقة الـ 65، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في بطولة “اللّيغ 1” (الفيديو).

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، خاض متوسّط الميدان نبيل بن طالب كامل أطوار هذه المواجهة، بِزيّ فريق ليل. بينما غاب زميله صانع الألعاب آدم الوناس، بعد أن انتهى موسمه مع النادي بِقرار اتّخذه شخصيا.

وعادل فريق ليون النتيجة بِهدفَين لِمثلَيهما في الدقيقة الـ 82، ثمّ سجّل نادي ليل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85، قبل أن ينتفض فريق ليون ويُوقّع هدفَي الفوز في الدقيقتَين الـ 88 والوقت بدل الضّائع (90+2). ما يعكس طابع الإثارة والتشويق الذي ميّز نهاية المواجهة.

وتجمّد رصيد نادي ليل عند النقطة الـ 55 في المركز الـ 4، بينما ارتقى فريق ليون إلى الرّتبة الـ 7 بِرصيد 47 نقطة.