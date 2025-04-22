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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يُسجّل ويصعد إلى القسم الأول السعودي

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة يُسجّل ويصعد إلى القسم الأول السعودي
ح.م

سجّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة هدفا مساء الثلاثاء، وسمح لِفريقه نيوم بِالصعود إلى القسم الأول السعودي.

وفاز فريق نيوم بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي العربي، في مباراة لِحساب الجولة الثلاثين من عمر البطولة السعودية للقسم الثاني.

وأمضى صانع الألعاب بن رحمة الهدف الثاني، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 81 (الفيديو).

وقبل 4 جولات عن انتهاء المنافسة، بات فريق نيوم يجمع 69 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن صاحب الرتبة الثالثة نادي العدالة بِفارق 15 نقطة، وهو ما يسمح لِفريق بن رحمة بِالصعود إلى القسم الأول السعودي.

وتنص لوائح المنافسة على صعود الرائد والوصيف، وتتنافس أندية المراتب ما بين الثالثة والسادسة في بطولة مصغّرة على التأشيرة الأخيرة المرصودة.

وخاض الدولي الجزائري 12 مباراة بِزي نادي نيوم، وأمضى 5 أهداف، كما وزّع 6 تمريرات حاسمة.

وكان سعيد بن رحمة (29 سنة) قد التحق بِفريق نيوم في أواخر جانفي الماضي، معارا لِمدّة 6 أشهر، مع إدراج بند يقضي بِشراء العقد إذا صعد النادي إلى حظيرة النخبة السعودية. عِلما أن أولمبيك ليون الفرنسي يملك العقد حتى صيف 2027.

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