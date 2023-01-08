بِالفيديو: بن رحمة “يُمازح” جماهير ليدز يونايتد

تُظهر صور شريط فيديو مُتداول اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة “يُمازح” جماهير فريق ليدز يونايتد الإنجليزي.

حدث ذلك سهرة الأربعاء الماضي، خلال مباراة ليدز يونايتد والضيف نادي وست هام، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان المهاجم بن رحمة يُتابع المباراة من دكّة بدلاء فريقه وست هام.

ولمّا عادل المهاجم البرازيلي لوكاس باكيتا النتيجة بِهدف لِمثله لِمصلحة فريقه وست هام، في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل، بدا بن رحمة وهو يحتفل بِالهدف خلف المدرجات حيث كان يجلس مُشجّعو نادي ليدز يونايتد.

وحاول أحدهم لا يظهر جيّدا في الشريط صرف بن رحمة عن الردّ على جماهير النادي المحلّي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ودخل المهاجم الجزائري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدفَين في كلّ شبكة.