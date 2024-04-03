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رياضة

بِالفيديو: بن زية يتألّق مُجدّدا ويقترب من نهائي الكأس

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن زية يتألّق مُجدّدا ويقترب من نهائي الكأس
ح.م

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية تقديم العروض الإيجابية، مع فريقه قرّه باغ من أذربيجان.

فبعد تألّقه مع المنتخب الوطني في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، ثمّ نيله لقب بطولة أذربيجان. ساهم بن زية في اقتراب فريقه قرّه باغ من تنشيط نهائي الكأس المحلّية.

وفاز فريق قرّه باغ بِنتيجة (0-4) على المُضيّف نادي نيفتشي مساء الثلاثاء، لِحساب ذهاب نصف نهائي كأس أذربيجان.

ووزّع بن زية تمريرة حاسمة، أثمرت بِتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 29 (الفيديو).

واسْتُبدل بن زية في الدقيقة الـ 76، تاركا فريقه قرّه باغ مُتقدّما في النتيجة بـ (0-3).

ويخوض ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ مباراة العودة داخل القواعد، في الـ 23 من أفريل الحالي. وقبلها تبدو كلّ المعطيات تصبّ في مصلحتهما لِتنشيط اللّقاء النّهائي.

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