بِالفيديو: بن زية يُسجّل وعوّار في طريقه إلى ربع النّهائي

إذا كان اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار قد اقترب من التأهّل لِرُبع نهائي منافسة الدوري الأوروبي، فإن مواطنه ياسين بن زية سجّل هدفا.

وفاز فريق روما الإيطالي بِرُباعية نظيفة على الزّائر نادي برايتون الإنجليزي، لِحساب ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وتابع متوسّط الميدان عوّار اللّقاء من دكّة بدلاء فريقه روما الإيطالي.

وفي مباراة أُخرى، تعادل نادي قرّه باغ من أذربيجان بِنتيجة (2-2) مع الضّيف نادي بايرن ليفركوزن الألماني.

وسجّل صانع الألعاب بن زية الهدف الأوّل لِفريقه قرّه باغ الأذري، في الدقيقة الـ 26 (الفيديو).

ورفع ياسين بن زية غلّته إلى هدفَين، فضلا عن امتلاكه رصيد تمريرة حاسمة في الدوري الأوروبي.

ويتحوّل رقم بن زية إلى 13 هدفا و10 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

واسْتُبدل بن زية في الوقت بدل الضّائع (90+1) من عمر هذه المباراة، وبعد دقيقة فقط ولِسوء الخيار التكتيكي لِمُدرّبه، تلقّت شباك فريقهما قرّع باغ هدف التعادل (2-2).

وتُجرى مقابلتا العودة الخميس المقبل بِإنجلترا وألمانيا، على التوالي.